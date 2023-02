Modica, Carnevale senza isola pedonale nè vigili e col solito traffico-caos

Niente isola pedonale per la domenica di Carnevale che, in centro, a Modica, ha offerto il solito spettacolo di auto in coda lungo il Corso Umberto, i consueti motorini smarmittati a fare gimkane tra le vetture in paziente attesa che qualcosa si muovesse. In questo contesto, la vana ricerca di un vigile urbano, una specie in via di estinzione a Modica per motivi anagrafici, di anni di servizio e con poche speranze di cambiamento per l'impossibilità a bandire concorsi. Una soluzione, tuttavia, si deve trovare. E spetta alla Commissaria, Domenica Ficano, adoperarsi per tentare qualcosa che possa migliorare una situazione che diventa sempre più grave. A cominciare, magari, dal ritorno all'isola pedonale, chiedendo l'ennesimo sacrificio agli agenti della Polizia locale.