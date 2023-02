Una ghiotta occasione persa. Il Messina si fa fermare in casa, al ‘Franco Scoglio’, sul punteggio di 0-0 dalla Fidelis Andria, squadra che occupa l’ultimo posto nel campionato di Serie C Girone C. Passo falso per i ragazzi di mister Raciti che non riescono a trovare la via del gol, sprecano due ghiotte occasioni e protestano per un episodio dubbio che vede protagonista Curiale in area di rigore.