La terra trema alle Isole Eolie, scossa di terremoto di magnitudo 4.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 2, 11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità ed epicentro a nordovest dell'isola di Alicudi (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose.

Non è stat l'unica scossa nella notte registrata alle Eolie. La replia si è verificata alle 2, 27, ma è stata di minore entità. L'Ingv l'ha registrata ad una profondità di 19 chilometri ed è stat di magnitudo 2.2.

La prima scossa è stata avvertita dalla popolazione. Tante le persone che sono scese in strada per paura e telefonate sono state fatte ai vigili del fuoco di Lipari. Qualcuno ha preferito passare la notte all'interno delle proprie auto, ma al momento non si registrano danni a persone o cose.