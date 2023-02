Catania, Comitato Murri: via Tempio in pessime condizioni

Una strada con tanti problemi che non riguardano solo le buche. Via Domenico Tempio, nonostante l’importanza strategica, continua ad essere assolutamente abbandonata da questa amministrazione comunale. Eppure parliamo di una delle principali porte d’ingresso della città. Adesso, come se non bastassero le voragini sparse per l’intero manto stradale, ci si mettono pure i marciapiedi a causare problemi ai cittadini. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, denuncia che da mesi un’ampia porzione del muro di cinta, che separa la strada dal porto di Catania, è crollato nei pressi della fermata dell’Amts. Messa in sicurezza con qualche transenna (abbattuta) e moltissima improvvisazione si chiede di intervenire definitivamente per riparare il danno. Via Tempio è già tristemente famosa per essere la strada delle strutture abbandonate: l’ex cementificio, l’ex mulino di Santa Lucia e l’ex Consorzio Agrario. Adesso, all’elenco, bisogna aggiungerci pure le buche e i muri crollati. Cosa si aspetta ad intervenire? Cosa si aspetta prima di fare qualcosa? Forse bisogna scapparci la tragedia per correre ai ripari? Il comitato Romolo Murri si augura di no ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti e i rischi sono evidenti.