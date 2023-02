Lite di Carnevale a Palazzolo, arrestato 37enne di Solarino con la droga

A Palazzolo Acreide, i Carabinieri della locale Stazione e di quella di Buccheri, nella serata di sabato, hanno arrestato Davide Cantone, 37 anni, di Solarino, trovato in possesso complessivamente di circa 20 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish.

Nel corso della manifestazione del carnevale i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra giovani, tra questi vi era Cantone, il cui atteggiamento ha destato sospetti nei militari che hanno proceduto ad una perquisizione personale rinvenendogli addosso ben 20 grammi di droga.

Al termine delle formalità l’arrestato è stato posti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.