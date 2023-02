Pallamano, serie B. Secondo successo di fila per lo Scicli Social Club sul campo del Beach Team Messina

BEACH TEAM MESSINA – ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB 23-30 (PT 13-16)

BEACH TEAM MESSINA: Pecorelli, Lo Prete, Gentile, Costarella (4), Gentile Patti G., Mazzeo, Brigandì (6), Geraci, Busà (5) Bonina, Amante, Gentile Patti A., Bonanno (6), Samo (2), Capria, Cirillo. Allenatore: Tommaso D’Arrigo.

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili (8), Marino B. (1), Carbone (7), Drago (3), Costa (6), Ciavorella (5), Nakoue, Vaccaro, Plaku.

Allenatore: Luigi Ciavorella.

ARBITRI: Donato La Neve e Domenico Bonvegna.

Successo meritato dei gialloverdi di Luigi Ciavorella, scesi in campo senza alcune importanti pedine, contro un avversario che ha lottato fino al termine. Il sette sciclitano sin dalle battute iniziali ha mostrato una buona intensità difensiva.

Inizio di gara favorevole ai gialloverdi che dopo tre minuti sono in vantaggio per 0-3, con reti di Drago, Ficili e Carbone. Poi, nei tre minuti seguenti si sono fatti raggiungere sul 3-3. La reazione ospite non si è fatta attendere e dopo sono passati sempre a condurre fino al riposo (13-16). I padroni di casa ben stimolati dal loro coach hanno cercato sempre di ribattere colpo su colpo.

Nella ripresa il film della partita non è cambiato. I gialloverdi hanno comandato le danze in campo infliggendo un parziale di 0-4 intorno al minuto diciotto, con i padroni di casa che non sono riusciti a cambiare l’inerzia del match consentendo agli ospiti di non mollare la presa. Lo Scicli Social Club ha vinto per 23-30, dopo una gara di grande orgoglio.

Alla fine, una vittoria importante perché consente alla matricola gialloverde di mantenere la prestigiosa seconda posizione, quantunque in condominio con l’Alcamo, che fa morale in vista del prossimo big match contro l’Aetna Mascalucia (attuale leadeship) il prossimo sabato.