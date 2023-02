Rubano soldi in un ristorante a Ortigia: 2 denunciati a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato per furto due pregiudicati, di 49 e 34 anni, con precedenti per altri furti in attività commerciali.

I due denunciati pochi giorni fa, nottetempo, si erano introdotti in un’attività di ristorazione del centro storico, forzandone la porta di ingresso con un piede di porco ed avevano asportato il registratore di cassa che conteneva circa 150 euro.

I militari dall’analisi del sistema di videosorveglianza hanno identificato i responsabili che sono così stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Siracusa.