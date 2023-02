Siracusa, buio pesto a piazza Pancali: sicurezza a rischio

Da settimane le luci in piazza Pancali a Siracusa sono spente, creando non poche preoccupazioni ai cittadini aretusei e ai turisti. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Il buio pesto rende impraticabile la piazza con il rischio concreto che i passanti vengano investiti da automobilisti e motociclisti, dal momento che la piazza è, come noto, aperta al traffico. Inoltre, l'assenza di illuminazione rende mal sicura la piazza e potrebbe alimentare azioni sia di sciacallaggio che di violazione della Legge. Per questo motivo, ha concluso Vinciullo, sollecito l'amministrazione comunale di Siracusa ad intervenire, immediatamente, per far ritornare l'illuminazione, già da questa sera, non dobbiamo, necessariamente, aspettare la disgrazia per intervenire.