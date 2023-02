Travolto e ucciso da un treno in una stazione del Lodigiano

Un uomo è stato investito e ucciso stamani attorno alle 7 da un treno alla stazione Secugnago (Lodi). Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei convogli in un orario di punta, in particolare fra Codogno e Lodi, con i pendolari in attesa nelle stazioni.

Intercity e regionali potranno ancora subire ritardi, limitazioni e cambi di percorso.

Sul posto sono intervenuti la Polfer e i vigili del fuoco. La vittima dell'investimento non è ancora stata identificata.