Scontro tra due auto nel Trevigiano: morta una ragazza di 23 anni

Una giovane di 23 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all'1.30 a Vedelago (Treviso) lungo la Strada regionale 53.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era a bordo di una Nissan Micra, guidata da un'altra ragazza e assieme a un'altra persona, che per cause da accertare si è scontrata con una Nissan Qashqai guidata da un uomo di 52 anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Gli altri coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite non gravi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.