Scicli, tutela dei lavoratori agricoli: attivato sportello informazione e consulenza

Il territorio di Scicli rappresenta un segmento importante del tessuto produttivo del comprensorio ibleo ma la condizione bracciantile è la meno tutelata e la situazione salariale dei lavoratori non rispecchia l'ormai prolungato e pieno sviluppo industriale dell'agricoltura. Così come altrove, anche a Scicli, il perpetuarsi di un modello contrattuale agricolo specifico, di sicuro adatto ad una agricoltura che ormai non c'è più, determina distorsioni che si ripercuotono, oltre che sull'ambiente, soprattutto sui lavoratori. Sia in termini di salari che in termini di sicurezza. È storia di tutti i giorni confrontarsi coi racconti di braccianti, italiani e stranieri, sui ritmi pesanti del lavoro nelle serre o nei magazzini e della loro amplissima esposizione temporale al lavoro da 8 a 12 ore giornaliere e del loro striminzito salario.

"Come Flai Cgil - afferma una nota sindacale - affrontiamo giorno dopo giorno queste problematiche, con l'obiettivo di trovarvi un rimedio, che dia giustizia ai braccianti, facendo riconoscere i diritti che loro spettano. Nelle aziende agricole sono impiegati, oltre ai lavoratori italiani, tantissimi lavoratori immigrati che, oltre a dover essere tutelati sotto il profilo contrattuale, necessitano di inseriti in specifici e mirati percorsi sociali inclusivi. Per queste motivazione la Flai Cgil di Ragusa ha istituito, presso la Camera del Lavoro di Scicli, lo "Sportello Informazioni e Consulenza", che si prefigge di venire incontro e in aiuto a tutti i lavoratori agricoli che hanno bisogno di essere supportati, sia per le pratiche che riguardano il lavoro sia per quanto riguarda la loro regolarizzazione. Il Responsabile dello Sportello è Afef Ben Rhouma, che riceverà il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.30 alle 19.00, presso la Camera del Lavoro di Scicli e il martedì e il venerdì, dalle orec15.30 alle 19.00, presso la Camera del Lavoro di Donnalucata".