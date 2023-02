Scherma, Cus Catania ancora sul podio a Bolzano; bronzo nel campionato Under 14 a squadre nella categoria allieve

La scuola catanese del Cus Catania scherma sforna ancora giovani talenti. Dopo l’argento conquistato nel campionato nazionale a squadre under 14, categoria maschile ragazzi/allievi, nella giornata conclusiva del torneo arriva la medaglia di bronzo per le allieve Matilde Bua, Viola Corsaro e Francesca Senatore.

Le spadiste si sono fermate in semifinale con il punteggio di 31-32 per il club Cesare Pompilio Genova perdendo alla priorità, dopo il pareggio finale.

La squadra del Cus Catania ha iniziato molto bene la fase a gironi, sconfiggendo il Club scherma Koala e il Circolo della Spada Vicenza. Nella fase a eliminazioni dirette ha battuto agevolmente in successione le spadiste del Bottagisio Sport Center di Verona (45-15), dell’ASD Escrime and Sport di Milano (45-25) e del San Paolo Milano (45-33).

In semifinale con le genovesi la gara è stata serratissima, quasi punto a punto. Fino alla parità 31-31 all’ultimo assalto vinto dalle avversarie. La soddisfazione è comunque tanta.

«Portare a casa due medaglie nel giro di due giorni, non capita tutti i giorni! I complimenti per il bronzo ottenuto dalla squadra femminile, dopo l’argento dei ragazzi conquistato nella prima giornata del campionato a squadre, vanno alla sezione scherma - afferma il presidente del CUS Catania Luigi Mazzone - dai maestri, al responsabile Davide Schaier ma in particolar modo ai nostri ragazzi, perché il loro impegno ripaga il grande lavoro che stiamo portando avanti. Questi risultati sono la dimostrazione della crescita continua. Il palmares del Cus Catania si arricchisce sempre più».

NELLA FOTO, da sinistra: Viola Corsaro, Matilde Bua, Francesca Senatore.