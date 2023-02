Il presidente della Regione all'aeroporto di Comiso per sopralluogo su ipotesi Cargo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha raggiunto in elicottero l'aeroporto di Comiso per un sopralluogo tecnico con Comune e Sac - Società di gestione dello scalo, per individuare opere necessarie a trasformarlo anche in cargo. Poi si recherà a Vittoria per l'inaugurazione dell'area d'emergenza dell'ospedale "Guzzardi". E successivamente incontrerà gli agricoltori della zona danneggiati dal maltempo dei giorni scorsi.