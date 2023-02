Castelbuono si candida tra le "Città Creative Unesco"

Mercoledi' 22 febbraio, alle 15, conferenza stampa di presentazione della candidatura di Castelbuono, in provincia di Palermo, al circuito delle Citta' Creative Unesco che si terra' nella sala Nassiriya del Senato della Repubblica. Il percorso di candidatura di Castelbuono rappresenta un processo naturale, una sorta di metamorfosi, di quanto gia' realizzato da un territorio caratterizzato da forti asset culturali, che intende diffondere la propria creativita' a livello internazionale e per affrontarlo il Comune si e' affidato a Bia Beni Immateriali e Archivistici, societa' di consulenza e progettazione culturale, che negli anni ha seguito con successo altre due candidature. Alla conferenza stampa e' previsto l'intervento del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Interverranno a seguire il senatore Alfieri, il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero e Adriana Scancarello consulente del Comune, Elena Federica Marini, Executive Director di Bia, Biagio Agostara, medico oncologo Presidente di I.Di.Med, e il cavaliere del Lavoro Nicola Fiasconaro. Moderera' i lavori il giornalista Francesco Condoluci, consigliere per la comunicazione del ministero delle Riforme Istituzionali. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming sulla webtv e sul canale YouTube del Senato.