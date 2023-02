Nuovo pronto soccorso all'ospedale di Vittoria, Dipasquale (Pd): serve più personale

"Non posso che essere contento per l'inaugurazione, stamattina, del nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma serve più personale sanitario in queste strutture, non solo a Vittoria". Lo dichiara Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all'ARS, commentando la cerimonia di inaugurazione della nuova struttura sanitaria nell'ipparino, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani.

"L'obbiettivo deve essere quello di dare risposte immediate ai cittadini che si recano nei presidi di emergenza e urgenza - aggiunge l'esponente dem - cosa che è impossibile se i medici e gli infermieri in servizio non bastano. Ai medici e agli infermieri dei pronto soccorso, in numero sempre sottodimensionato, va tutta la mia solidarietà perché nonostante facciano i salti mortali per rispondere alle esigenze dei cittadini, spesso non riescono a soddisfare tutti e a volte succedono anche fatti gravi, che condanno, come le aggressioni a medici e infermieri da parte di utenti esasperati. Lo scopo che la politica deve avere ben chiaro è quello di fare in modo che mai più ci siano malati lasciati ad aspettare per ore e ore prima di essere assistiti.

È necessario, quindi, che all'inaugurazione faccia seguito l'incremento del personale per rafforzare queste strutture". Alla inaugurazione presenti anche cittadini della frazione di Scoglitti che hanno denunciato con un cartello l'assenza di un presidio sanitario nella zona marinara.

"Il presidente ha dovuto prendere atto dello scippo subito dalla frazione rivierasca di Vittoria che è rimasta priva di qualsiasi presenza medica di urgenza - conclude Dipasquale - e su questa vicenda non smetterò di dare il mio contributo finché il problema non sarà risolto".