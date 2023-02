La Cna territoriale di Ragusa a confronto con la parlamentare Stefania Campo (M5s)

Continua il ciclo di confronti tra la Cna territoriale di Ragusa e i parlamentari della provincia. Il secondo incontro con l’onorevole Stefania Campo, deputata all'Ars del movimento Cinque Stelle. Un dibattito che ha permesso al presidente territoriale della Cna, Giuseppe Santocono, di accendere i riflettori sugli asset strategici per l’associazione. Erano presenti anche il vicepresidente nazionale Cna, Giuseppe Cascone, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo. “Viviamo un momento in cui il nostro territorio deve ritrovare smalto e identità – ha detto Santocono – occorre un cambio di passo e chiudere da un lato le partite aperte, come il completamento della Siracusa-Gela e dall'altro far partire i lavori della Ragusa-Catania per quanto riguarda le infrastrutture autostradali nodali per il nostro tessuto produttivo. Le nostre imprese hanno bisogno di svilupparsi ed essere sostenute nei processi di transizione ecologica. Non possiamo ancora attendere, occorre un impegno sulle comunità energetiche. Apprezziamo l’apertura e la disponibilità dell'onorevole Stefania Campo su questo argomento. Dobbiamo lavorare insieme per consentire alle imprese di godere di incentivi per potere installare impianti fotovoltaici nelle aziende. La batosta che abbiamo subito in termini di caro energia e gas non dovrà ripetersi ma occorre subito invertire la tendenza ed essere accompagnati dalla Regione negli investimenti”.

NELLA FOTO, da sinistra: Cascone, Campo, Santocono e Caccamo