Pachino, la sindaca Petralito: il Comune impegnato a superare il dissesto finanziario

“E’ stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Comune di Pachino e Ifel Fondazione (Istituto per la Finanza e L’Economia Locale) riguardante il supporto diretto al Comune nel percorso di risanamento finanziario". Lo dichiara la sindaca Carmela Petralito. "Consiste - continua - nell’attivazione, senza alcun costo per Pachino, della task force di esperti per individuare le problematiche (avvio o gestione del rientro finanziario) e formulare le relative linee di soluzione, nonché, in particolare, nello studio della situazione finanziaria e organizzativa del Comune, nella formulazione di raccomandazioni finali e nella redazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta entro sei mesi dell’avvio del percorso di supporto. Inoltre - prosegue la sindaca Petralito - tramite trattativa sul portale MEPA, è stato dato avvio ad un progetto di risparmio fiscale relativamente alle imposte IVA e IRAP, per gli anni 2022 e pregressi, allo scopo di rendere più efficiente la gestione dei predetti tributi da parte del Comune, con un conseguente risparmio per l’Ente. Il progetto, peraltro, è autofinanziato e cioè remunerato integralmente con una quota dei recuperi e/o i risparmi che ne deriveranno”.