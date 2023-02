Inaugurata a Cassibile la nuova sede della Cisl

Inaugurata questa mattina la nuova sede Cisl a Cassibile. I locali di via Nazionale 103 garantiranno l’assistenza in materia fiscale con gli operatori del Caf e dell’Inas, oltre alla consulenza di tutte le categorie presenti sul territorio.

“È una porta che si apre su questa grande comunità – ha detto il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi – Da tempo avevamo in programma di aprire questa sede. Questo centro, che non può sicuramente essere considerato un semplice quartiere viste le distanze dal capoluogo, ha bisogno di servizi. La Cisl è qui per questo; vogliamo contribuire all’offerta per i cittadini e grazie a quanti hanno creduto in questo obiettivo partiamo con grande entusiasmo”.

Per sottolineare l’importanza della comunità di Cassibile e della sua multiculturalità il taglio del nastro è stato affidato a due bambine: una italiana e una figlia di una coppia di extracomunitari da tempo residenti nella frazione.

“Un altro luogo che si apre alla gente – ha ricordato dopo la benedizione dei locali padre Salvatore Arnone, parroco della chiesa di Cassibile – Bisogna andare incontro alle persone e questo deve essere il compito di quanti opereranno in questo luogo”.

Presente anche l’Imam di Cassibile, Tounsadi Salah, che ha sottolineato l’importanza di una integrazione che deve crescere nel nome di una convivenza solidale e rispettosa.