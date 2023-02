Biden a sorpresa a Kiev, il capo della Casa Bianca accanto agli ucraini

Il presidente Usa Joe Biden ha lasciato l'Ucraina dopo aver incontrato questa mattina Volodymyr Zelensky in una visita a sorpresa a Kiev.

Lo riporta Sky News.

"La visita di Biden a Kiev è storica". Lo ha detto il consigliere della sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo ristretto di giornalisti. "Il presidente americano non voleva soltanto dire ma mostrare al mondo che è al fianco di Zelensky in una Kiev libera", ha sottolineato.

Joe Biden ha avuto un "lungo colloquio" con il presidente ucraino a Kiev durante il quale hanno affrontato il tema dei "prossimi mesi di guerra" e di ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi dall'aggressione russa, nonche' del processo verso una "pace giusta e durevole". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo di giornalisti.

La Russia è stata "avvertita in anticipo" della visita di Biden a Kiev. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing da Kiev con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando di "non poter rivelare la risposta di Mosca" per motivi di sicurezza.