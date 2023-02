Vertice sul Superbonus, Giorgetti: "Bisogna sgonfiare la bolla"

"Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei ministri, la permanenza dei bonus per l'edilizia nella forma delle consuete detrazioni d'imposta dalla dichiarazione dei redditi", si legge in una nota di palazzo Chigi dopo i confronti che si svolti nel pomeriggio con associazioni e categorie.

Secondo una nota di Palazzo Chigi, il ministro Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di Governo presenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi.

Partendo dal decreto approvato il 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme".

La situazione dei "cosiddetti 'crediti incagliati' (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti.

Nel tavolo tecnico saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo i confronti sul superbonus.

La strada indicata dal governo per lo sblocco dei crediti incagliati è l'utilizzo degli F24. Lo riferiscono le associazioni di categoria al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul decreto sui crediti legati al superbonus. Il ministro dell'economia Giorgetti, riferiscono i partecipanti al tavolo, ha indicato la disponibilità ad intervenire attraverso le banche con il meccanismo della compensazione con gli F24.

"Si è ragionato sulla possibilità di consentire eventualmente lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito e per gli incapienti", ha spiegato la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, al termine dell'incontro con il governo. Si è anche fatto "giusto un accenno all'eventuale disponibilità di Cdp", ha aggiunto. Ance ha anche chiesto "un'apertura da parte delle partecipate a comprare i crediti pregressi". "Siamo soddisfatti, abbiamo trovato apertura e grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi, quindi un'apertura all'F24 che era una proposta nostra e di Abi, e un tavolo immediato per il futuro. Il Governo è consapevole che le misure vanno prese rapidamente".

"La soluzione che noi cerchiamo è sull'intero ammontare dei crediti, 110 miliardi di euro - ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il tavolo a Palazzo Chigi -. L'urgenza ora è sullo stock dei crediti che in base alle rilevazioni dell'agenzia delle entrate fanno riferimento alle imprese del settore edilizio, che hanno l'esistenza ad oggi di 19 miliardi circa di crediti 'incagliati'. Lo sforzo che noi facciamo oggi e nei prossimi giorni con i tavoli tecnici è come far sgonfiare questa bolla".