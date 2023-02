Gli appalti truccati all'Ast di Palermo, Codacons vuole essere parte civile

La terza sezione del tribunale di Palermo ha ammesso la costituzione di parte civile della societa' Barone gomme e della Azienda siciliana trasporti, nel processo in cui sono ipotizzati una serie di reati relativi agli appalti della stessa Ast. Gli imputati sono Ugo Fiduccia, ex direttore generale della societa' totalmente partecipata dalla regione Sicilia, l'ex presidente del consiglio di amministrazione Carmelo Maria Tafuri e l'ex componente dell'ufficio legale Teresa Salamone. Il processo e' denominato gomme lisce e fu istruito dalla guardia di finanza, che ha lavorato sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di Palermo Sergio Demontis. Il giudizio e' stato aperto oggi davanti alla terza sezione del tribunale del capoluogo siciliano, presieduta da Fabrizio La Cascia. I giudici si sono riservati sulla costituzione di parte civile del Codacons. L'imprenditore Barone ha intanto chiesto di citare come responsabile civile ancora l'Ast. Lo assiste l'avvocato Giuseppe Di Peri.