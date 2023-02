Proroga personale Covid, La Vardera (Sud chiama Nord) chiede interventi alla Regione

“La Sanità siciliana ha bisogno di investimenti e risorse umane e non può permettersi di disperdere le professionalità e le competenze di chi, durante l’emergenza Covid, ha garantito il funzionamento dei servizi a beneficio dei cittadini”. L’onorevole Ismaele La Vardera si rivolge direttamente al presidente della Regione e all’assessore regionale della Salute per chiedere interventi urgenti per prorogare i contratti di tutto il personale assunto durante l’emergenza Covid-19. “Dopo il 28 febbraio, il personale Covid si troverà senza un lavoro – spiega il deputato di Sud Chiama Nord-. Si tratta di un vero e proprio esercito assunto per combattere una guerra contro un virus che sembrava impari che si è adoperato in maniera eccellente in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero. Appare impensabile che adesso vengano messi alla porta”.