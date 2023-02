Spada (Pd): i Circoli del Siracusano promuovono Bonaccini, a Rosolini il 92%

"Elezioni del nuovo segretario del Partito democratico: grande risultato, in provincia di Siracusa, per Stefano Bonaccini, che è riuscito a imporsi sugli altri candidati nella corsa per succedere a Enrico Letta". Così il deputato regionale siciliano del Pd, Tiziano Spada che definisce "straordinario" questo risultato "che vede Bonaccini in vantaggio in diversi circoli del siracusano". "Il risultato - dice - è frutto del lavoro di un gruppo dirigente nuovo che, insieme con il senatore Antonio Nicita, sta dimostrando di essere compatto e di agire con grande impegno e senso di responsabilità". "A Siracusa - spiega Spada - Bonaccini ha ottenuto oltre il 58% dei voti, a Floridia quasi il 63%, a Solarino il 70% e a Rosolini addirittura ha sfiorato il 92%. Un successo che ci rivela di essere sulla buona strada per rilanciare il ruolo del partito nel Siracusano e non solo".