Ucciso vescovo ausiliare di Los Angeles: un fermato

La polizia di Los Angeles ha varrestato una persona nelle indagini sull'omicidio del 69/enne vescovo ausiliare David O'Connell, trovato morto in casa per unvcolpo d'arma da fuoco. Gli investigatori non hanno rivelato névil nome del sospetto né il movente ma terranno una conferenza stampa a breve. Sacerdote da 45 anni, O'Connell, originario dell'Irlanda, eravstato nominato nel 2015 vescovo ausiliare da Papa Francesco. Eravnoto per il suo impegno a favore dei poveri, degli emarginati evdelle vittime della violenza delle gang.