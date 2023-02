La Pro Volley Team Modica non conosce ostacoli nel campionato di serie C: sconfitto anche il Milazzo

Nel derby tra le prime della classe al Geodetico di Modica non c’è storia: le mamertine della Polisportiva Nino Romano tentano invano di ripetere l’impresa dell’andata, dove le ragazze della PVT hanno subito l’unica sconfitta di questo campionato altrimenti perfetto. Se nella partita al Pala Ciantro, infatti, la Pvt risentiva di qualche infortunio di troppo con Meniconi, Torre e Maran non in perfetta forma fisica e Giuffrida assente per infortunio, la partita di sabato 19 è stata la dimostrazione che la squadra al completo, trascinata da una irriducibile Michela Brioli,(nella foto) gioca ad alto livello e ha obbiettivi ambiziosi anche e soprattutto in previsione della stagione futura.

Quella di sabato è stata una prestazione di gruppo con pochissimi errori e massima concentrazione per il raggiungimento del consueto obiettivo settimanale: mantenere la posizione di vertice. Il 3 a 0 (25-18, 25-15, 25-21), infatti, allunga a 9 punti la distanza dalla seconda del girone, la Nino Romano, appunto. Prossimo impegno la gara sul parquet della Kentron Volley School di Enna.

Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Fortunato, secondo allenatore PVT MODICA: "Ci siamo regalati una bella vittoria, fondamentale per consolidare il primo posto nel girone. Mancano ancora tante partite ai play-off, ma la strada intrapresa questa settimana è quella giusta per arrivare pronti al momento decisivo della stagione."