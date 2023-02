Carpentiere di Floridia scomparso 26 anni fa, il suo caso torna in tv

A 26 anni dalla sua scomparsa, la Tv torna ad occuparsi di un carpentiere di Floridia, svanito nel nulla il 19 febbraio del 1997. Si tratta di Salvatore Turrisi, un agazzo dagli occhi azzurri che all'epoca aveva soltanto 18 anni. Viveva con i genitori e tre fratelli a Floridia, quando quel maledetto giorno esce di casa verso le 20,30 e non farà più ritorno. Il giovane carpentiere muratore darebbe stato visto per l'ultima volta da un parente alle 22,15 in piazza Umberto I. Da quella notte nessuna notizia di lui. Sarebbe andato via dalla sua casa a bordo di un 'Califfone' di colore nero con i cerchi rossi. A 26 anni dalla sua sparizione, la trasmissione 'Chi l'ha visto?' ripropone il 'caso' del giovane carpentiere.