Inaugurata ad Abu Dabhi la Chiesa di San Francesco. Messaggio di Papa Francesco

È stata inaugurata, domenica pomeriggio, ad Abu Dabhi, la Chiesa di San Francesco, che fa parte della Casa della Famiglia Abramitica, che racchiude, all'interno di un unico sito, una Moschea, una Chiesa e una Sinagoga, edificate per vivere accanto, nel rispetto reciproco delle proprie differenze. La Casa della Famiglia Abramitica costituisce il primo frutto del Documento "Sulla Fratellanza Umana Per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune", voluto fortemente da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb e da entrambi sottoscritto il 4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi. Il Santo Padre ha inviato come Suo Rappresentante personale Sua Eminenza Michael Lewis Fitzgerald, Sua Eminenza Miguel Angel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già suo Segretario Personale e Responsabile della Chiesa dedicata a San Francesco, nella Casa di Abramo. Papa Francesco ha inviato anche un messaggio video.