Sono 400 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea che da Lampedusa giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. In mattinata, con la motonave per Porto Empedocle e una motovedetta per Pozzallo, erano stati trasferiti altri 273 ospiti della struttura dove, al lmomento, sono rimaste 1.556 persone.