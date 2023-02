Circolo privato trasformato in discoteca, multe e denunce a Catania

- Blitz della Polizia di Stato in un circolo privato, trasformato in discoteca, a Catania. Il responsabile momentaneo, nella qualità di segretario dell'associazione, è stato denunciato per avere attivato una discoteca senza aver fatto verificare i locali dalla commissione tecnica attestante la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscita di sicurezza, ai fini dell'incolumità pubblica. Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di circa 150 persone il cui ingresso sarebbe avvenuto in maniera indiscriminata e dietro il pagamento di un biglietto di 10 e 25 euro per l'area privè. La serata danzante è stata sospesa e le persone lentamente sono state fatte defluire. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Oltre alla denuncia al responsabile è stata elevata una multa di 258,23 euro per avere attivato un esercizio pubblico di discoteca senza la prescritta autorizzazione di Polizia ed una ulteriore sanzione pari a 5 mila euro per avere trasformato l'attività di somministrazione riservata ai soci, in pubblico esercizio.