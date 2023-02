Strade colabrodo nel Ragusano, Abbate (DC) chiede intervento dell'Anas

Il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate, ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione, all’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità sui danni riportati dalle principali strade di collegamento di competenza dell’Anas, in particolare la SS194 “Ragusana” e la SS115 “Orientale sicula” nelle parti che attraversano la provincia di Ragusa, che sono state letteralmente frantumate dagli eventi atmosferici del 9 e 10 febbraio scorsi.

“Negli ultimi giorni – dichiara il parlamentare – tantissime auto sono rimaste in panne a causa dei danni riportati per essere finite nelle enormi buche non segnalate, pericolosissime per l’incolumità di tutti. Inoltre la SS194 è interessata da frane, anch’esse non segnalate, che ostruiscono le carreggiate e limitano il traffico, costituendo elemento di grave pericolo per tutti coloro che devono transitarvi. Pertanto ho chiesto con estrema urgenza di sollecitare Anas ad intervenire per il ripristino del manto stradale dei tratti della SS115 pericolosamente dissestati e per la rimozione delle frane presenti lungo la SS194 lungo l’asse che attraversa la provincia di Ragusa”.