Catania, con la moto finisce contro un muro: morto il dj Salvo Cantarella

Salvo Cantarella, 35 anni, musicista e dj, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nei pressi dello stadio Massimino a Catania.

Sarebbe stato un incidente autonomo a provocare la morte di Cantarella. Dalle prime ricostruzioni, infatti, si sarebbe schiantato con la sua moto contro un muro in via Cifali, nella zona di Cibali. Era molto conosciuto a Catania ed il provincia etnea come musicista e dj. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social.

I funerali saranno celebrati domani martedì 21 febbraio alle ore 16 presso la Chiesa di S. Massimiliano Kolbe di Belsito.