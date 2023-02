Strano incidente sulla ex statale 115 a Vittoria, allo svincolo per Acate. Un furgone, posto su una bisarca, ha urtato un cavalcavia, è scivolato dalla bisarca e si è incastrato in una trave del ponte. Per fortuna non ci sono stati danne alle persone. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Vittoria, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

(FOTO FRANCO ASSENZA)