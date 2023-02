Sbarchi senza sosta a Lampedusa, arrivati in 73 e hotspot collassato

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono giunti 73 migranti, tra cui una donna incinta e diversi minori. Erano a bordo di tre piccole imbarcazioni soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza, tra la notte e le prime ore del mattino. Tutti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell'hotspot di contrada Imbriacola, che è al collasso nonostante gli ultimi trasferimenti con traghetti ed un ponte aereo. Ma non si fa in tempo a svuotare il centro che, subito dopo, ne arrivano altri. Un flusso continuo favorito anche dal bel tempo e dal mare poco mosso. La situazione, infatti, resta sempre critica nell'hotspot dove gravitano circa duemila persone, quando ne può ospitare dalle 350 alle 400.

All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 1.769 ospiti dopo che la Prefettura di Agrigento ha disposto un massiccio trasferimento di persone in altri centri. Per la mattinata è previsto che altri 187 migranti verranno imbarcate su un aereo per Crotone. Altri 183 verranno invece trasportati dalla nave Galaxy a Porto Empedocle e 89 su un pattugliatore delle Fiamme Gialle con destinazione Pozzallo.