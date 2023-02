Putin all'assemblea federale: "Sarà impossibile sconfiggerci"

"Raggiungeremo i nostri obiettivi". Vladimir Putin inizia così il suo discorso all'Assemblea Federale a Mosca. "Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che defineranno il futuro del nostro paese e popolo. Su ciascuno di noi c'è una grandissima responsabilità per difedere il nostro paese e liquidare la minaccia del regime neo nazista", aggiunge il presidente russo.

"La forza di deterrenza nucleare della Russia è dotata al 90% di armi avanzate: un livello che dovrebbe essere esteso all'intero esercito". sottolinea

"E' impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia". "Più useranno sistemi a lungo raggio, più dovremo tenere lontana la minaccia dai nostri confini, è chiaro e naturale. L'obiettivo dell'Occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l'esistenza stessa della Russia", prosegue il leader russo. Secondo Putim, la Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava "con carte false" per ingannare Mosca. "La Russia produce nuove tecnologie che "migliorano la preparazione al combattimento dell'esercito e della Marina". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione. "Queste tecnologie esistono, e il ritmo della loro produzione e applicazione sta migliorando",