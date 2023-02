Sanificate le scuole a Rosolini, giovedì si torna in classe

A Rosolini le scuole riapriranno giovedì 23 novembre in piena sicurezza. Lo ha stabilito il sindaco, Giovanni Spadola, dopo gli interventi di sanificazione di tutti gli istituti di ogni ordine grado di Rosolini. Doverosi servizi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dopo l'afflusso di tantissimi visitatori che in piazza hanno partecipato alla festa di carnevale. Per evitare contagi è meglio prevenire. Stesso trattamento anche per gli uffici comunali che sono stati sanificati. Gli interventi sono stati eseguiti sia nei plessi comunali che provinciali.