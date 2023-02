Siracusa, violate misure restrittive: 22enne in carcere

Agenti del Commissariato di Siracusa Ortigia hanno eseguito un’ordinanza di custodia a carico di un uomo di 22 anni, con la quale sono state sostituite le misure del divieto di dimora (in alcune vie cittadine del Comune di Siracusa) e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con quella maggiormente afflittiva della custodia cautelare in carcere. Il Provvedimento scaturisce dalle numerose violazioni perpetrate dal ventiduenne e puntualmente accertate dalla Polizia di Stato nel corso dei rituali controlli. Il giovane fu arrestato, il primo febbraio scorso, dagli uomini del Commissariato di Ortigia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato condotto in carcere.