Ai domiciliari ad Acireale ma era a Lentini: denunciato

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno denunciato un uomo di 37 anni, per i reati di evasione e falsa attestazione sulla propria identità personale.

In specie, i Poliziotti hanno sorpreso l’uomo che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Acireale, si trovava a passeggio nel centro di Lentini e, per eludere gli accertamenti di polizia, ha fornito false generalità agli agenti della Volante del Commissariato.