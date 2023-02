Santa Croce, Occhipinti nuovo coordinatore cittadino di FdI

Nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Santa Croce Camerina. E’ Carlo Occhipinti che succede a Salvo Emmolo. E' stato nominato dal coordinatore provinciale, nonché vice coordinatore regionale, di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi. A ratificare la nomina lo stesso senatore Salvo Sallemi con il capogruppo all’Ars Giorgio Assenza. “Ringrazio Salvo Emmolo – dice Sallemi – per il lavoro svolto e per essere stato collante prezioso. Le sue dimissioni dal ruolo arrivano per motivi strettamente personali e alla sua figura succede quella di Carlo Occhipinti, un uomo di esperienza che ha già ricoperto le cariche di consigliere comunale e assessore”.

(NELLA FOTO, da sinistra: Assenza, Occhipinti e Sallemi.