Vittoria, via intitolata al questore Guglielmino: combattè la 'Stidda'

L'amministrazione comunale di Vittoria ha avviato la procedura amministrativa per individuare la via da intitolare al Questore, Marcello Guglielmino, vittoriese doc e capo della scuola nazionale della Polizia di Stato. “L'idea di dedicare una strada al dirigente della Polizia di Stato scomparso nel 2018 - dichiara il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello - appare un atto doveroso non solo nei confronti della memoria dell’illustre vittoriese, ma anche come volontà di questa Amministrazione di dare segno tangibile nel suo tessuto urbano e valore a tutti quegli uomini che si sono distinti nella lotta alle organizzazioni criminali. I ricordi affondano nel tempo, negli anni Novanta, nei cosiddetti “anni di piombo” che la città ha vissuto in maniera drammatica, in cui il dottore Guglielmino si distinse in maniera particolare con diverse operazioni di polizia che decimarono il clan della Stidda e quello denominato Mammasantissima che avevano soggiogato la città per lungo tempo. L’operazione di memoria che questa Amministrazione farà non sarà un mero atto simbolico ma una concreta testimonianza dell’impegno antimafia rendendo onore a chi è stato in prima fila a combatterla”.