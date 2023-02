Migliaia di forestieri a Floridia per la chiusura del Carnevale

Migliaia di forestieri hanno preso letteralmente d'assalto Floridia per la chiusura del Carnevale 2023. Una folla immensa che a Floridia non si vedeva da anni, anche a causa della pandemia, con strade e piazze affollate. Una manifestazione voluta a tutti i costi dall'amministrazione Carianni, seppur con il dissesto finanziario del Comune. Ma è stata una prova tecnica per il Carnevale del 2024, quando sul palco arriveranno gli artisti di fama nazionale. Per questo martedì grasso hanno sfilato gruppi in maschera ed anche i carri allegorici, tra corso Vittorio Emanuele e viale Vittorio Veneto. A tirare una boccata d'ossigeno pure le attività commerciali. Bar e pizzerie sono state presi d'assalto.