Tribunale di Ragusa, anche il nuovo presidente "sdogana" il Palazzo Tumino

Si è insediato stamani a Ragusa il nuovo presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi (nella foto). Subentra al presidente facente funzioni, Vincenzo Panebianco. Pitarresi ha 58 anni ed è originario di Villabate. Proviene dal Tribunale di Enna, dove ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione penale. Alla cerimonia hanno presenziato il presidente della sezione civile, Massimo Pulvirenti, il giudice anziano Vincenzo Ignaccolo, il procuratore capo di Ragusa Fabio D’Anna con l’assistenza del direttore Filippo Pasqualetto. Hanno portato il proprio saluto anche il presidente della Corte d’Appello di Catania, Filippo Pennisi, il procuratore capo presso il tribunale di Enna, Massimo Palmeri, e la presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa Emanuela Tumino.

Nel suo discorso di insediamento, Pitarresi ha ricordato anche le carenze strutturali che potrebbero essere risolte con l’acquisizione di un immobile per il quale le interlocuzioni con il Ministero sono già in stato molto più che avanzato. Il neo presidente, senza nominarlo, ha fatto chiaro riferimento al Palazzo Tumino che, con una operazione finanziaria da oltre 50 milioni di euro, dovrebbe ospitare anche il comando provinciale della Guardia di finanza, oltre agli uffici giudiziari e ad alcuni uffici del Comune di Ragusa.

Anche il procuratore D'Anna ha evocato, senza nominarlo, il Palazzo Tumino, parlando dell'acquisizione di una struttura importante del Ragusano in cui allocare una vera e propria cittadella giudiziaria ricordando il gran lavoro svolto in collaborazione con tutte le istituzioni del territorio “percorso iniziato nel 2019 con tavolo tecnico in Prefettura e grazie all’impegno del presidente facente funzioni, Panebianco, arrivato ad uno stadio avanzato”, obiettivo da perseguire senza “campanilismi”. Il riferimento, in questo caso, sembra chiaro alle iniziative del Comitato Pro Tribunale di Modica in difesa dell'Istituzione giudiziaria modicana.