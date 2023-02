Regione, aumento indennità: avviato iter per discutere ddl dei gruppi di De Luca

“È stato avviato l’iter per la trattazione e approvazione del ddl sull“Abrogazione di quanto disposto in materia di adeguamento dell'importo di indennità e diaria dei deputati regionali alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita” presentato dai gruppi parlamentari Sud chiama Nord e Sicilia Vera.”

Ad annunciarlo l’onorevole Ludovico Balsamo, Presidente del Gruppo Parlamentare Sud chiama Nord, e l'onorevole Salvatore Geraci, Presidente del Gruppo Parlamentare Sicilia Vera, che nelle scorse ore avevano sollecitato un intervento del presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno.

“Ringraziamo per la sensibilità il presidente Galvagno che ha proceduto ad assegnare alla I^ commissione legislativa dell’Ars, competente per materia, il nostro disegno di legge per l’avvio del proprio iter parlamentare di approvazione. Riteniamo - affermano i parlamentari di Cateno De Luca - che tra qualche settimana la nostra proposta possa arrivare in aula per essere discussa e approvata. Al di là dei vari proclami di alcuni colleghi parlamentari che fanno a gara oggi su chi la spara più grossa annunciando iniziative benefiche e altro, l’unica risposta concreta e seria che si possa dare alla Sicilia e ai siciliani, affermano Balsamo e Geraci, è procedere alla votazione nominale e palese in aula della nostra proposta di legge per eliminare l’aumento dettato dall’adeguamento Istat.”