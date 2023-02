Comiso, nuova rotatoria: critiche dal Laboratorio Berlinguer

"A Comiso, dopo mesi di immane lavoro ed infiniti disagi per la popolazione finalmente “la montagna partorisce il topolino". Lo afferma il Laboratorio politico Berlinguer. "Il 19 febbraio, in pieno periodo di campagna elettorale - continua la nota - l’Amministrazione Schembari consegna alla cittadinanza la terza “opera pubblica” di tutto il suo mandato amministrativo, ovvero, la rotonda di Corso Ho chi min. Dopo aver deturpato, e reso per nulla funzionale uno degli squarci più caratteristici del centro storico comisano come quello di via San Biagio, ci risiamo … l’Amministrazione ci ricasca e pensa bene di “mettere mano” ad una delle arterie più importanti della città come Corso Ho chi min. Lo fa in modo plateale ed incomprensibile, costruendo una “bella ed imponente” rotatoria, dall’arredo e decoro urbano non contestualizzato e del tutto discutibile. Perché ampliare esageratamente i marciapiedi a discapito delle carreggiate? Il tutto a danno della fluidità della circolazione stradale destinata a congestionarsi nelle ore di punta, delle attività commerciali che vedranno calare il loro introito a causa della mancanza dei parcheggi disponibili venuti meno con l’ampliamento spropositato dei marciapiedi, della sicurezza dei veicoli in transito che dovranno compiere una sorta di gincana e districarsi in un budello di carreggiate confluenti nella rotatoria. Inoltre, in tale contesto di spazi estremamente ristretti, viene naturale chiedersi: “è possibile il transito di mezzi di emergenza, in particolar modo, nelle ore di punta?” In queste circostanze, onestamente, è difficile pensare di poter ottemperare al disposto dell’art. 177 comma 3 C.d.S. il quale prescrive che, qualora nel traffico si senta la sirena di una ambulanza, di un veicolo della polizia o di un mezzo antincendio e di protezione civile, bisogna sempre dare la precedenza e favorirne il transito accostando, se necessario, per non ostacolarne la marcia. In tali casi le autovetture incolonnate, dove devono defluire se non sui marciapiedi?