MSS Ars: assessore Volo impreparata sulle interrogazioni, salta seduta d'aula

“Tutto pensavamo, tranne di poter rimpiangere il disastroso governo Musumeci. Dobbiamo però ammettere che l'esecutivo Schifani ce la sta mettendo proprio tutta per farci cambiare idea: dopo una Finanziaria tutt'altro da incorniciare, fa saltare una seduta d'aula perché il suo assessore alla Salute è impreparata sulle interrogazioni. Tutto ciò è irrispettoso per il Parlamento e per i cittadini”.

Lo affermano i deputati del M5S all'Ars. “Evidentemente – dicono i deputati 5 stelle - questo è l'atteggiamento che i governi di destra riservano alle interrogazioni parlamentari e ciò è inammissibile, soprattutto preso atto che i parlamentari di centrodestra, guarda caso, erano praticamente tutti assenti. Non dimentichiamo poi che gli assessori di Musumeci rispondevano a domande su importanti questioni anche dopo anni, quando quando le risposte non servivano più. Adesso vengono e vanno via direttamente senza dare risposte”.

“L'assessore Volo - dice il capogruppo M5S Antonio De Luca (nella foto) - poteva comunque rimanere in aula anche per dare risposte sull'allarme lanciato dal direttore La Rocca dei quasi 400 milioni di euro da recuperare dalle spese sanitarie. Su questo tema ho chiesto alla presidenza dell'Ars che sia dedicata la prossima seduta d'aula”.