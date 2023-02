Modica, al Teatro Garibaldi sabato e domenica in scena "Il malato immaginario" con Emilio Solfrizzi

Al Teatro Garibaldi di Modica, per il quinto appuntamento della stagione di prosa, in scena sabato 25 febbraio alle ore 21,00 e domenica 26 alle ore 18,30 “Il malato immaginario”, di Molière, con la regia di Guglielmo Ferro e con protagonista Emilio Solfrizzi. Insieme a Solfrizzi, in scena anche Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecilia D'Amico e Rosario Cappolino. Costumi di Santuzza Calì, scenografie di Fabiana Di Marco, musiche di Massimiliano Pace. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare a 0932/946991.