"Letture ad alta voce" per bambini dai 4 ai 7 anni, E' una delle originali iniziative della Libreria Tante Storie di via Ariosto, a Palermo. Il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo, accoglierà i bambini che vorranno partecipare al pomeriggio culturale ma, anche, divertente con le letture ad alta voce. L'appuntamento è per le ore 17 di sabato 25. E' consigliata la conferma di adesione all'iniziativa.