"VersanteEst": nove cantine dell'Etna protagoniste domenica 26 di un viaggio del gusto

VersanteEst, il progetto che vede protagoniste nove cantine del versante orientale del vulcano, ritorna domenica 26 febbraio proponendo ad appassionati e winelover un viaggio tra le differenti interpretazioni di uno dei vitigni principe dell’Etna. Appuntamento alle 10.00 nella splendida location di Contrada Sciarelle, in via Sciarelle, a Viagrande dove l’azienda Tenute Mannino di Plachi ospiterà l’ottava tappa in programma. Focus della giornata “Le declinazioni del Nerello Mascalese”, espressione autentica del nostro Mungibeddu che sarà presentato nelle versioni rosso, rosato e spumante. File rouge della giornata l’arte in tutte le sue forme: dalla fotografia alla lettura, dalle vigne ai calici delle etichette protagoniste