Auto in fiamme allo svincolo di Priolo Sud: lunghe code in autostrada

Incidente autonomo questa mattina sul ratto autostradale Catania - Siracusa. Verso le 7 una Ford C max che viaggiava in direzione Siracusa, è improvvisamente andata a fuoco. Il conducente, accorgendosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, è uscito dall'abitacolo, mettendosi in salvo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale ed i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto all'altezza dello svincolo Cavo Sorciaro - Floridia. Sull'autostrada si sono create lunghe code fino a quando il mezzo distrutto dal fuoco non è stato rimosso.