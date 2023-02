Raccolta dei rifiuti a Solarino, affidato servizio temporaneo alla Tekra

Il sindaco di Solarino, Peppe Germano, stanco del braccio di ferro tra la Ecos Srl e gli operatori ecologici, ha deciso di affidare temporanemente ( fino a venerdì alle 12,30) la raccolta dei rifiuti solidi urbani alla Tekra, la società campana che gestisce lo smaltimento dell'immondizia anche a Floridia ed a Siracusa. I netturbini di Solarino avevano deciso di incrociare le braccia giovedì scorso per la mancanza di automezzi adeguati per i loro lavoro. Pensate che la Ecos circola a Solarino anche con una folcloristica Moto Ape (nella foto). L'amministrazione Germano ha dato l'ultimatum alla Ecos di ripulire il paese entro fine settimana, quindi adeguando di conseguenza l'autoparco. Germano assicura i solarinesi che la Tekra svolgerà il servizio anche nelle contrade. "Vi chiedo di pazientare - ha detto il sindaco - diamo alla nuova società il tempo materiale per conoscere il territorio. Credo che questa soluzione sia la strada giusta". E' probabile che a Solarino, così come avvenuto a Floridia, si proceda ad una gara ponte dove non ci saranno tagli occupazionali. Una eventuale nuova società dovrà garantire il lavoro ai 14 operatori ecologici in forza alla Ecos Srl.