Elezioni a Siracusa, l'ultimatum del coordinatore Mpa: si tratta pure con le Civiche

Il coordinatore provinciale di Siracusa dell'Mpa, Mario Bonomo, è profondamente deluso dal tavolo del Centro destra in vista delle elezioni amministrative a Siracusa. Bonomo non le manda a dire, nè ai partiti tradizionali, nè alla Civiche e parla di 'inclusione' che non non c'è e di essere disposto a sedersi attorno ad un tavolo allargato. Un tavolo fatto di programmi e non di imposizioni sui candidati, Il coordinatore dell'Mpa scrive in una nota diffusa alla stampa: "Ci saremmo aspettati che il centrodestra ponesse al centro del suo dibattito come priorità la concertazione di un programma serio e completo di governo della nostra città.

Ad oggi, invece, assistiamo stupiti ad un balletto di posizioni difficili da capire, fondate solo su nomi di candidati sindaco e su proposte astratte di schieramenti.

Avendo come unico obiettivo il bene di Siracusa, non comprendo quindi, come coordinatore del Mpa, chi vorrebbe emarginare in questa fase le compagini civiche.

Di conseguenza, per una totale differenza di opinioni sulle scelte democratiche ed inclusive, di aggregazione che il centrodestra deve adottare e che invece appare voglia disattendere, l’Mpa che ad oggi rappresento non parteciperà ad alcuna altra riunione che non veda coinvolte tutte le forze, comprese quelle civiche, che a vario titolo sono state coinvolte sino ad oggi nel tavolo di Centro destra".